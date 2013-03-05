Супруги-пенсионеры из поселка Уваровичи уже 8 дней живут без отопления из-за прорванной трубы

Новости Беларуси. Жители небольшого дома в Гомельской области вот уже 8 дней согреваются в буквальном смысле чем могут. Все это время супруги-пенсионеры из поселка Уваровичи живут без отопления. Трубу прорвало еще на прошлой неделе, но починить ее коммунальщики не могут до сих пор. Невольные участники эксперимента на выживание обратились на горячую линию нашего телеканала.

Весенних заморозков первыми не выдержали растения: сдались через несколько дней после отключения тепла. Люди и животные пока держатся. Спать все вместе ложатся под тремя одеялами и двумя полушубками. Семейное ноу-хау – бутылки с кипятком.

Нина Ущаповская:

Вот наша грубка. Воды нагреем и под ноги. И коты тоже лезут под бутылки.

Печей в доме нет. Когда строились, понадеялись на центральное отопление. Соседи Ущаповских оказались предусмотрительнее: подвели газ и топят дома теперь самостоятельно. Владимир Максимович с женой оказались единственными заложниками коммунхоза.

Владимир Ущаповский:

Инженеру звоню – не дозвонился. Сегодня выхожу на директора. До него я дозвониться не могу – берет секретарша и говорит, что у них планерка. Говорю, что у нас восьмой день нет отопления.

Дозвониться до главного инженера райжилкомхоза совместно удалось. С его слов, устранить проблему уже больше недели коммунальщики не могут из-за чужой собственности – кучи навоза и сарая, которые находятся как раз на месте прорыва трубопровода. Без разрешения владельца действовать ремонтники не имеют права.

Чтобы найти теплотрассу в Уваровичах, не нужно быть специалистом. Вот она – тянется явной проталиной от дома Владимира Максимовича до самой котельной. Однако не везде она так доступна. Местные жители уже давно возвели прямо над коммуникациями так нужные в хозяйстве постройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они возведены нелегально, в нарушение всех нормативов. Принадлежат жителям многоквартирных домов. Но вот кто именно владелец постройки, которая мешает ремонтным работам, установить нам не удалось.

Леонид Кукса, начальник службы теплоснабжения коммунального предприятия «Буда-Кошелевский коммунальник»:

Меньше чем 1,5 м от теплотрассы стоят кирпичные сараи. Дальнейшие раскопки приведут к обрушению данных сараев.

Нами спланированы работы по обводу и удалению теплотрассы от сараев, изъяты средства, приобретены материалы, на завтрашний день запланированы земельные работы, на четверг – укладка самой теплотрассы.

Если все пойдет по плану, тепло в доме Ущаповских станет суток через двое. «Оперативность» в устранении аварии на грани фантастики. Одним словом, эксперимент на выживание продолжается.