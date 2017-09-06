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Судно весом около 6 тонн сделало вынужденную остановку: как белорусские спасатели помогли норвежцам продолжить путешествие

06 сентября 2017 18:13
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Новости Беларуси. Из Варяг в Греки. Норвежская шхуна «Сириус», которая села на мель на Днепре в Витебской области, продолжила путь к Чёрному морю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судно весом около 6 тонн сделало вынужденную остановку: как белорусские спасатели помогли норвежцам продолжить путешествие-1

Белорусским спасателям понадобилось порядка трёх часов, чтобы трое норвежцев возобновили свое путешествие. О ЧП вблизи деревни Бурая стало известно ещё накануне. Судно весом около 6ти тонн сделало вынужденную остановку в нескольких метрах от берега. Спасатели решили не снимать яхту с мели ночью и выдвинулись на помощь  с самого утра.

Судно весом около 6 тонн сделало вынужденную остановку: как белорусские спасатели помогли норвежцам продолжить путешествие-3

На  борту  находятся  два журналиста и переводчик – все граждане Норвегии.  Они прошли Балтийское море, питерскую Неву. Шхуну по суше  переправили в Смоленск. По Днепру они планируют добраться до Чёрного моря. Конечная точка – турецкий Стамбул.

Судно весом около 6 тонн сделало вынужденную остановку: как белорусские спасатели помогли норвежцам продолжить путешествие-5

# происшествия # Спасение # Фотофакт

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