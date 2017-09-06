Судно весом около 6 тонн сделало вынужденную остановку: как белорусские спасатели помогли норвежцам продолжить путешествие

Новости Беларуси. Из Варяг в Греки. Норвежская шхуна «Сириус», которая села на мель на Днепре в Витебской области, продолжила путь к Чёрному морю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусским спасателям понадобилось порядка трёх часов, чтобы трое норвежцев возобновили свое путешествие. О ЧП вблизи деревни Бурая стало известно ещё накануне. Судно весом около 6ти тонн сделало вынужденную остановку в нескольких метрах от берега. Спасатели решили не снимать яхту с мели ночью и выдвинулись на помощь с самого утра.