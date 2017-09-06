ЧП на ТЭЦ-4: почему минчане утром 6 сентября слышали мощный гул

Яна Шипко, СТВ:

Сразу после аварии в окрестностях ТЭЦ минчане могли слышать мощный гул. Мы сейчас находимся как раз у источника шума. Дело в том, что повреждение электротехнического оборудования привело к отключению турбины и вот этого котла. И остановка его работы как раз и сопровождалась тем самым характерным звуком. Впрочем, сейчас после устранения неполадок оборудование вновь введено в работу.