ЧП на ТЭЦ-4: почему минчане утром 6 сентября слышали мощный гул

Новости Беларуси. Сигналы об отсутствии электричества стали поступать и из городов-спутников – Дзержинск, Заславль, Ждановичи, Фаниполь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тем временем, минчане в соцсетях пытались пролить свет на происшествие, жалуясь на (цитата) «нещадный шум».
Яна Шипко, СТВ:
Сразу после аварии в окрестностях ТЭЦ минчане могли слышать мощный гул. Мы сейчас находимся как раз у источника шума. Дело в том, что повреждение электротехнического оборудования привело к отключению турбины и вот этого котла. И остановка его работы как раз и сопровождалась тем самым характерным звуком. Впрочем, сейчас после устранения неполадок оборудование вновь введено в работу.