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Суд над женщиной, которая обвиняется в попытке отравить своего супруга, пройдет 26 декабря в Витебске

26 декабря 2016 05:01
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Новости Беларуси. В Витебске сегодня начнется суд над женщиной, которая обвиняется в попытке отравить своего супруга. Чтобы завладеть трехкомнатной квартирой мужчины, она пыталась его физически устранить.

Применить опасные психотропы со злым умыслом не удалось. Сотрудники органов внутренних дел задержали «клафелинщицу», а потерпевшему своевременно была оказана помощь.

Задержанная частично признала свою вину, но отказалась от дачи показаний после предъявления обвинения. Судить ее будут сразу по двум статьям: «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот психотропных веществ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Убийство

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