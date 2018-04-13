Брестские пограничники задержали более 90 килограммов гашиша

Новости Беларуси. Брестские пограничники предотвратили ввоз в Беларусь крупной партии гашиша.

Как сообщает Госпогранкомитет, 28-летний житель Брестского района ехал из Польши и выбрал для въезда в Беларусь зелёный коридор. Во время погранконтроля служебная собака отреагировала на автомобиль.

Вместе с сотрудниками таможни пограничники провели специальный досмотр Volkswagen. В багажнике машины был найден тайник, в котором находились 12 прямоугольных брикетов с веществом растительного происхождения общей массой 92 килограмма.

Эксперты заключили, что вещество является гашишем. Наркотики изъяты.

12 апреля в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

Зимой 2018 года белорусские таможенники пресекли попытку ввоза марихуаны в страну.