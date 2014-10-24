Студентов МГУ задержали за попытку залезть на Спасскую башню в Москве

Новости России. Двое столичных руферов – парень и девушка – решили забраться на режимный объект и запечатлеть себя с высоты птичьего полета.

Свой поступок молодые люди объяснили тем, что увлекаются покорением вершин высоток Москвы и хотели сделать селфи на Спасской башне. Как стало известно, и парень, и девушка – студенты Московского государственного университета.

В отношении молодых людей составлен административный протокол по статье «Проникновение на режимный объект» и выписаны штрафы.

После разбирательства руферы отправились на занятия.



Напомним, руферами называют людей, которые залезают на крыши высоток. Чем ближе к небу, тем они счастливее и свободнее – такова философия руферов. Они взбираются на крыши города и всегда удивляют размахом своих урбанистических зарисовок.

За плечами руферов сотни изученных крыш и огромное количество дипломатических переговоров с застройщиками высоток.

Потому как попасть на крыши в центре города возможно только профессионалам и только с официального разрешения. Так что единственная возможность простому обывателю познакомиться с завораживающими планами любимой столицы с высоты птичьего полета – это фотографии-моменты, запечатленные руферами на крышах высоток. Самое сердце города, словно у вас на ладонях. Какие вершины покоряют руферы в Минске? Подробности вы узнаете из видео.