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Лидер Ирана был ранен во время израильского удара по Тегерану

14 июля 2025 06:02
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Лидер Ирана был ранен во время израильского удара по Тегерану. Все произошло 16 июня, но известно об этом стало только накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидер Ирана был ранен во время израильского удара по Тегерану-2

Как сообщают местные СМИ, Пезешкиан и еще несколько чиновников получили легкие травмы. Все пострадавшие в тот момент участвовали в заседании Высшего совета национальной безопасности. Израильские военные выпустили по зданию несколько бомб. Атаковали входы и выходы, хотели отрезать пути для эвакуации и перекрыть поток воздуха. В результате взрывов на этаже отключилось электричество. Чиновники, как стало известно, смогли выбраться через аварийный люк. После этого Масуд Пезешкиан продолжил общественную деятельность. Он неоднократно появлялся на публике, посещал траурные церемонии в Иране. 

# Конфликт на Ближнем Востоке

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