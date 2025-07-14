Лидер Ирана был ранен во время израильского удара по Тегерану. Все произошло 16 июня, но известно об этом стало только накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают местные СМИ, Пезешкиан и еще несколько чиновников получили легкие травмы. Все пострадавшие в тот момент участвовали в заседании Высшего совета национальной безопасности. Израильские военные выпустили по зданию несколько бомб. Атаковали входы и выходы, хотели отрезать пути для эвакуации и перекрыть поток воздуха. В результате взрывов на этаже отключилось электричество. Чиновники, как стало известно, смогли выбраться через аварийный люк. После этого Масуд Пезешкиан продолжил общественную деятельность. Он неоднократно появлялся на публике, посещал траурные церемонии в Иране.