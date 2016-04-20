Страшное ДТП в Минске: легковушка вылетела с моста, погиб рабочий — эксклюзивные кадры

Новости Беларуси. В Минске автомобиль насмерть сбил рабочего и упал с моста. Уже известно, что за рулем находилась женщина. Сейчас она вместе с шестилетним сыном находится в больнице. Почему водитель не справилась с управлением и что стало причиной смертельного ДТП?

Павел не может сдержать волнения. Молодой человек по секундам пытается восстановить цепочку событий. Вспоминает, как в общем потоке двигался за автомобилем, который внезапно исчез из виду. Буквально сразу парень догадался, что произошло. Он спрыгнул с моста и бросился на помощь к пассажирам упавшей в пролет машины. В искореженном автомобиле плакал ребенок.

Павел Бохан, очевидец:

Я остановил машину на аварийке на мосту, спрыгнул между пролетов, подбежал. Со мной побежал мужчина, помог мне достать женщину из салона, достали ребенка. Только потом поняли, что рабочий лежит под машиной.

Привычный трафик после полудня. Казалось бы: ничто не предвещало беды. И лишь после очевидцы признаются, автомобиль с ребенком лет шести в салоне вылетел с моста. Несколько ранее автомобиль начал брать левее и сбил трудившегося здесь рабочего.

После крутого пике машина опрокинулась на бок. Под ней оказался работник, который занимался реконструкцией путепровода. Позже женщина-водитель свалившейся машины сообщит милиционерам, что возвращалась из центра «Мать и дитя» и потеряла сознание. На место страшной аварии всего за несколько минут прибыли три расчета реанимации и пожарные. Но спасти рабочего не удалось.

Дмитрий Шиманович, врач подстанции №8 УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»:

Мы минуты через 3 были здесь, потому что подстанция наша рядом. До приезда строитель скончался. Шансов не было никаких. Травмы, несовместимые с жизнью.

Сейчас подробности аварии выясняются. Водитель и маленький пассажир серьезных травм не получили. Известно, что погибший - гражданин Туркменистана. Очевидно, одного знака о ведущихся работах в этом месте оказалось недостаточно. Полноценное ограждение помогло бы предотвратить аварию, утверждают специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.