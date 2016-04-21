По факту аварии с гибелью дорожного рабочего в Минске возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. По факту гибели дорожного рабочего в результате аварии в Минске возбуждено уголовное дело.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

УСК по г.Минску по факту ДТП с гибелью дорожного рабочего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.317 Уголовного кодекса Республики Беларусь.



Напомним, накануне автомобиль насмерть сбил рабочего и упал с моста. Известно, что за рулем находилась женщина. Сейчас она вместе с шестилетним сыном находится в больнице.