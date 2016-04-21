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По факту аварии с гибелью дорожного рабочего в Минске возбуждено уголовное дело

21 апреля 2016 07:58
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Новости Беларуси. По факту гибели дорожного рабочего в результате аварии в Минске возбуждено уголовное дело.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
УСК по г.Минску по факту ДТП с гибелью дорожного рабочего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.317 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Напомним, накануне автомобиль насмерть сбил рабочего и упал с моста. Известно, что за рулем находилась женщина. Сейчас она вместе с шестилетним сыном находится в больнице.

Почему водитель не справилась с управлением, и что стало причиной смертельного ДТП? Здесь подробности.

# происшествия # Авария в Минске # Александр Герасимов

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