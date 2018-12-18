В аварии в Солигорском районе погиб 93-летний пассажир

Новости Беларуси. Авария произошла в Солигорском районе около деревни Чепели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь погодные условия не учла 28-летняя солигорчанка.
Новости Беларуси. Авария произошла в Солигорском районе около деревни Чепели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь погодные условия не учла 28-летняя солигорчанка.
От полученных травм в результате ДТП через несколько часов в реанимации умер 93-летний пассажир.
Госавтоинспекция призывает водителей к максимальной бдительности, выбора правильной скорости и соблюдения дистанции до следующих автомобилей.
Похожая авария произошла в Борисовском районе.
Водитель скрылся с места ДТП в Борисовском районе, пассажир погиб