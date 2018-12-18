Водитель потерял сознание. На Партизанском проспекте в Минске произошла авария

Новости Беларуси. На Партизанском проспекте в Минске произошло ДТП 18 декабря около 13 часов. 38-летний водитель легковушки, двигавшийся в левой полосе, резко стал сдавать вправо, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

При этом маневре он зацепил легковой автомобиль и микроавтобус. Оказалось, мужчине стало плохо, он потерял сознание. Предположительно, у водителя случился инсульт. Его увезла скорая помощь. Остальные участники аварии не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.