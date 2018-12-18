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Водитель потерял сознание. На Партизанском проспекте в Минске произошла авария

18 декабря 2018 20:06
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Новости Беларуси. На Партизанском проспекте в Минске произошло ДТП 18 декабря около 13 часов. 38-летний водитель легковушки, двигавшийся в левой полосе, резко стал сдавать вправо, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель потерял сознание. На Партизанском проспекте в Минске произошла авария-1

При этом маневре он зацепил легковой автомобиль и микроавтобус. Оказалось, мужчине стало плохо, он потерял сознание. Предположительно, у водителя случился инсульт. Его увезла скорая помощь. Остальные участники аварии не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.

Водитель потерял сознание. На Партизанском проспекте в Минске произошла авария-4

Водитель потерял сознание. На Партизанском проспекте в Минске произошла авария-6

Водитель потерял сознание. На Партизанском проспекте в Минске произошла авария-8

Водитель потерял сознание. На Партизанском проспекте в Минске произошла авария-10

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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