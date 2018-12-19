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Под Жабинкой сотрудники МЧС спасли косулю, попавшую в гидроузел

19 декабря 2018 08:23
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Новости Беларуси. В Жабинковском районе сотрудники МЧС спасли косулю.

По информации МЧС, семнадцатого декабря директор Жабинковского охотничьего хозяйства сообщил, что в гидроузле в камеру пропуска судов попала косуля.

Животное не могло выбраться самостоятельно.

Под Жабинкой сотрудники МЧС спасли косулю, попавшую в гидроузел-1

Фото: МЧС

Сотрудники МЧС отловили животное при помощи спасательной доски, обвязали веревкой и доставили наверх.

Животное было осмотрено ветеринарами и передано представителям охотничьего хозяйства. Спустя время косулю выпустили в естественную среду обитания.

В середине декабря тонущего в полынье лося спасли в Мядельском районе (читать далее). 

# Дикие животные # происшествия

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