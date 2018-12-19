Под Жабинкой сотрудники МЧС спасли косулю, попавшую в гидроузел

По информации МЧС, семнадцатого декабря директор Жабинковского охотничьего хозяйства сообщил, что в гидроузле в камеру пропуска судов попала косуля.

Сотрудники МЧС отловили животное при помощи спасательной доски, обвязали веревкой и доставили наверх.

Животное было осмотрено ветеринарами и передано представителям охотничьего хозяйства. Спустя время косулю выпустили в естественную среду обитания.