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Столкновение Audi и Renault на Долгиновском тракте: пострадала женщина-пассажир

27 февраля 2018 20:50
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Новости Беларуси. Два автомобиля столкнулись на Долгиновском тракте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Один из водителей съезжал на Audi на дорогу с кольцевой и врезался в другой автомобиль. Пострадала женщина-пассажир Renault.  

Столкновение Audi и Renault на Долгиновском тракте: пострадала женщина-пассажир-1

Похожая авария в этот же день произошла на пересечении Скорины и Купревича. Подробнее здесь.  

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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