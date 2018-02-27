Столкновение Audi и Renault на Долгиновском тракте: пострадала женщина-пассажир

Новости Беларуси. Два автомобиля столкнулись на Долгиновском тракте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Один из водителей съезжал на Audi на дорогу с кольцевой и врезался в другой автомобиль. Пострадала женщина-пассажир Renault.