Белорусы пережили самую холодную ночь в году

Новости Беларуси. -26,7ºС было ночью с 26 на 27 февраля в Минской области. Именно такой «минус» зарегистрировали на смотровой станции в Березино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

И это – самая холодная ночь в этом году.

Температурный рекорд: -30,4 градуса зафиксировано в Беларуси минувшей ночью

Мороз – настоящее испытание для людей. В целях предупреждения чрезвычайных происшествий спасатели области отправляются в специальные рейды и напоминают жителям региона о правилах эксплуатации печного и электрооборудования. Ведь лучше предупредить, чем тушить.