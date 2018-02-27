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Белорусы пережили самую холодную ночь в году

27 февраля 2018 15:29
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Новости Беларуси. -26,7ºС было ночью с 26 на 27 февраля в Минской области. Именно такой «минус» зарегистрировали на смотровой станции в Березино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

И это – самая холодная ночь в этом году.  

Температурный рекорд: -30,4 градуса зафиксировано в Беларуси минувшей ночью  

Мороз – настоящее испытание для людей. В целях предупреждения чрезвычайных происшествий спасатели области отправляются в специальные рейды и напоминают жителям региона о правилах эксплуатации печного и электрооборудования. Ведь лучше предупредить, чем тушить.  

Белорусы пережили самую холодную ночь в году-1

  

А тушить пришлось вчера в Пристоличье: в деревне Кайково горел жилой дом. Предварительная причина происшествия – нарушение правил пользования печкой. К счастью, люди не пострадали. А вот крыша постройки и имущество повреждены огнем.  

Алена Чернявская отправилась в «рейд безопасности».  

# происшествия # Погода в Беларуси # Фотофакт

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