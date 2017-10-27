На Бабушкина Volkswagen врезался в Volvo и уронил прицеп на другой Volkswagen

Новости Беларуси. Улица Бабушкина уже второй день фигурирует в сводке крупных ДТП Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Днем 27 октября здесь водитель легкового автомобиля не уступил дорогу большегрузу.

В результате столкновения на повороте грузовик опрокинулся и задел машину рядом. К счастью, никто не пострадал.