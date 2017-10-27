На Бабушкина Volkswagen врезался в Volvo и уронил прицеп на другой Volkswagen

Новости Беларуси. Улица Бабушкина уже второй день фигурирует в сводке крупных ДТП Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Днем 27 октября здесь водитель легкового автомобиля не уступил дорогу большегрузу.
В результате столкновения на повороте грузовик опрокинулся и задел машину рядом. К счастью, никто не пострадал.
Виктория Царук, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского района:
По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Volkswagen с прицепом при осуществлении поворота направо не уступил дорогу двигавшемуся по первой полосе в попутном направлении грузовому автомобилю Volvo. В результате этого произошло столкновение. От удара прицеп автомобиля Volkswagen опрокинулся на выезжающий с прилегающей территории автомобиль Volkswagen Passat.
В результате ДТП пострадавших, к счастью, нет.
Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются, проводится детальная проверка.