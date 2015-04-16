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Сильный ветер повалил деревья на припаркованные машины на улице Ангарской в Минске

16 апреля 2015 07:36
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Новости Беларуси. Ветер до 24 метров в секунду, дожди и грозы. Ненастье вновь испытывает белорусов. Через нашу страну проходит активный атмосферный фронт, который и принесет кратковременные осадки.

По прогнозам, именно четверг станет самым ненастным днем на этой неделе.

Спасатели настоятельно рекомендуют учитывать прогноз погоды и при выходе на улицу закрывать плотно окна и не оставлять машины вблизи зеленых насаждений и неустойчивых конструкций.

Утром в Минске на улице Ангарской ветер уже повалил дерево на припаркованные авто. Повреждены две легковушки.

Из-за сильных порывов ветра также возможны обрушения крыши и обрывы линий электропередач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Ураганы

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