Нападение совершил один из школьников: столичная учительница, получившая удар ножом в шею, пришла в себя

Новости Беларуси. Подробности дела о покушении на жизнь столичного педагога. Напомню, инцидент произошел в понедельник, 23 мая, в 74-ой столичной гимназии. 25 мая следователи обнаружили нож, которым ученик нанес несколько ударов в шею учителю русского языка и литературы. Женщина уже пришла в себя и смогла дать показания. Она подтвердила предварительную версию следствия о том, что нападение совершил один из школьников.

Тем временем расследование продолжается. Задержанному подростку предстоит пройти комплексную психологическую и психиатрическую экспертизу. И сегодня резонансное дело прокомментировал министр внутренних дел Игорь Шуневич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Прецедент создан. Будем думать над тем, как избежать в дальнейшем подобного или хотя бы как обезопасить педагогов. Есть мировая практика реагирования на такие случаи, защиты преподавателей. Это внутренняя охрана школы, система обеспечения безопасности жизнедеятельности учебного заведения, в том числе педагогов. Это, в целом, не милицейская проблема, как я считаю, – больше социально-педагогическая. Но то, что мы должны участвовать в ее решении, безусловно. Какие-то барьеры, рубежи для этого нужно создавать или механизмы контроля за поведением учеников.

В связи с инцидентом Министерство внутренних дел предлагает усилить меры безопасности в школах. В ведомстве подготовят соответствующие предложения. Пока же, в учреждениях образования усилен контроль за системой безопасности.

Любовь Козловская, директор ГУО «Средняя школа №31» города Бреста:

Это и разработка инструкций по охране труда, соблюдение и выполнение данных инструкций. Это дежурство постоянное на первом этаже, это дежурство учителей и учащихся по школе. Это проведение бесед с родителями на родительских собраниях о том, чтобы дети не приносили в школу недозволенные предметы. Школы пытаемся оснастить камерами видеонаблюдения, для того чтобы отслеживать, что происходит и во дворе, и в здании школы.