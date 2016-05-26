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На рынке в Слониме произошёл пожар

26 мая 2016 09:48
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Новости Беларуси. На рынке в Слониме загорелась торговая палатка. Сообщение о пожаре на пульт МЧС поступило от очевидцев.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, огнем полыхала торговая палатка, фронтон и стена рядом стоящего магазина.

На рынке в Слониме произошёл пожар-1

Пресс-служба Гродненского областного управления МЧС:
Когда через три минуты спасатели прибыли на место вызова, открыто горела торговая палатка, фронтон и стена рядом стоящего магазина, а также утеплитель торгового павильона. На момент возникновения пожара рынок не работал. В результате огнём уничтожено брезентовое покрытие палатки, 2 холодильника, стеллаж. Повреждены стены, окна и имущество в торговом павильоне, закопчен товар. В магазине поврежден фронтон, стена и частично кровля.

На рынке в Слониме произошёл пожар-4

К счастью, обошлось без жертв. Причина произошедшего устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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