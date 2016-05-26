На рынке в Слониме произошёл пожар

Новости Беларуси. На рынке в Слониме загорелась торговая палатка. Сообщение о пожаре на пульт МЧС поступило от очевидцев.

Пресс-служба Гродненского областного управления МЧС:

Когда через три минуты спасатели прибыли на место вызова, открыто горела торговая палатка, фронтон и стена рядом стоящего магазина, а также утеплитель торгового павильона. На момент возникновения пожара рынок не работал. В результате огнём уничтожено брезентовое покрытие палатки, 2 холодильника, стеллаж. Повреждены стены, окна и имущество в торговом павильоне, закопчен товар. В магазине поврежден фронтон, стена и частично кровля.