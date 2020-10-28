«Сработала сигнализация железнодорожных путей». Под Смолевичами нашли муляж взрывного устройства
Новости Беларуси. На железной дороге за последние дни несколько раз пытались нарушить безопасность движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К счастью, внимательные специалисты вовремя обнаруживали препятствия, в том числе проволоку и камни.
На этот раз деструктивная изобретательность подтолкнула к созданию муляжа взрывного устройства. Для того чтобы определить его содержимое, пришлось вызывать следователей и саперов. Ранним утром рабочие обнаружили натянутую между рельсами перемычку из медной проволоки, из-за которой сработала сигнализация. Через полчаса мастер путей на этом же перегоне обнаружил два светящихся ящика с лампочками и проводами.
Специалисты установили, что коробки являются муляжами взрывных устройств. В них лежали камни и брелок-фонарик. Взрывчатых веществ обнаружено не было.
Николай Максимович, заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Минского облисполкома:
На перегоне «Заречное – Красное Знамя» вблизи города Смолевичи сработала сигнализация железнодорожных путей. Выбывшие для проверки дорожные рабочие обнаружили натянутую между рельсами медную проволоку, что и привело к срабатыванию сигнализации. Подобные действия могут повлечь не только срыв графика работы поездов, но также экстренное торможение, травмирование пассажиров и более тяжкие последствия.
Милиция шутку не оценила. Ведется проверка.
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