«Сработала сигнализация железнодорожных путей». Под Смолевичами нашли муляж взрывного устройства

Новости Беларуси. На железной дороге за последние дни несколько раз пытались нарушить безопасность движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К счастью, внимательные специалисты вовремя обнаруживали препятствия, в том числе проволоку и камни.

На этот раз деструктивная изобретательность подтолкнула к созданию муляжа взрывного устройства. Для того чтобы определить его содержимое, пришлось вызывать следователей и саперов. Ранним утром рабочие обнаружили натянутую между рельсами перемычку из медной проволоки, из-за которой сработала сигнализация. Через полчаса мастер путей на этом же перегоне обнаружил два светящихся ящика с лампочками и проводами.