Пресечён канал вывоза белорусок в ЕС для занятия проституцией

Новости Беларуси. Правоохранители пресекли канал вывоза за границу белорусок для занятия проституцией.

По информации МВД, иностранец искал белорусок с целью их отправки в Литву и другие страны Евросоюза для занятия проституцией. Вербовка происходила в интернете – на форумах, в соцсетях. Подробности «работы» не утаивались – описывались ее условия, перечень услуг, оплата, финансовый интерес.

Была установлена личность вербовщика. Им оказался украинец, который живет в Литве.11 ноября мужчина приехал за двумя девушками – 29 и 32 лет. Их должны были переправить в Литву.

Мужчина был задержан на одной из минских автозаправок.

Возбуждено уголовное дело за организацию и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией. Задержанный находится в ИВС.