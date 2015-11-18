Названы первые подозреваемые в совершении теракта на борту А321

Новости Франции. Первые подозреваемые в совершении теракта на борту А321. По данным следствия – это террористы Синайского «Исламского государства». Именно они ранее взяли на себя ответственность за крушение российского авиалайнера.

Напомним, накануне следствие выяснило, что причиной стал именно теракт. В самолете было заложено самодельное взрывное устройство. Вскоре после вылета его привели в действие. Все находившиеся на борту погибли. Страшная трагедия случилась 31 октября, лайнер следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Президент России в свою очередь заявил, что виновные в теракте будут найдены и наказаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.