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Названы первые подозреваемые в совершении теракта на борту А321

18 ноября 2015 07:40
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Новости Франции. Первые подозреваемые в совершении теракта на борту А321. По данным следствия – это террористы Синайского «Исламского государства». Именно они ранее взяли на себя ответственность за крушение российского авиалайнера.

Напомним, накануне следствие выяснило, что причиной стал именно теракт. В самолете было заложено самодельное взрывное устройство. Вскоре после вылета его привели в действие. Все находившиеся на борту погибли. Страшная трагедия случилась 31 октября, лайнер следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Президент России в свою очередь заявил, что виновные в теракте будут найдены и наказаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Теракт # Терроризм

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