В Гомеле 58-летний пациент «заминировал» больницу

По информации УВД Гомельского облисполкома, сообщение о том, что в хозяйственной части больницы скорой медицинской помощи областного центра будет взрыв, поступило днем 14 января.

К месту происшествия были направлены экстренные службы, саперно-пиротехническая группа войсковой части 5525 внутренних войск МВД. Был проведен осмотр помещений медучреждения.

Была установлена личность звонившего – это 58-летний пациент этой больницы. Мужчину задержали. Его действиям будет дана правовая оценка.

Осмотр помещений медучреждение был закончен. Проверка проводилась при помощи служебной немецкой овчарки по кличке Такер.