Белорус получил травмы при восхождении на Эльбрус

Новости Беларуси. Белорусский альпинист получил травмы грудной клетки во время восхождения на Эльбрус. С горы его эвакуировали российские спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусский альпинист получил травмы грудной клетки во время восхождения на Эльбрус. С горы его эвакуировали российские спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На высоте 4800 метрoв в районе скал Пастухoва 36-летний альпинист-oдиночка из Минска получил травму вследствие падения и попросил о помощи.
Мужчина зарегистрировал свой маршрут в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России, благодаря чему спасатели смогли быстро его найти. Всэ это произошло утром 14 января. На помощь альпинисту направлялись шестеро спасателей и две единицы техники. О его состоянии пока не сообщается.