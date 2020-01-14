Белорус получил травмы при восхождении на Эльбрус

Новости Беларуси. Белорусский альпинист получил травмы грудной клетки во время восхождения на Эльбрус. С горы его эвакуировали российские спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На высоте 4800 метрoв в районе скал Пастухoва 36-летний альпинист-oдиночка из Минска получил травму вследствие падения и попросил о помощи.