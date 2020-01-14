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Белорус получил травмы при восхождении на Эльбрус

14 января 2020 08:12
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Новости Беларуси. Белорусский альпинист получил травмы грудной клетки во время восхождения на Эльбрус. С горы его эвакуировали российские спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорус получил травмы при восхождении на Эльбрус-1

На высоте 4800 метрoв в районе скал Пастухoва 36-летний альпинист-oдиночка из Минска получил травму вследствие падения и попросил о помощи.

Белорус получил травмы при восхождении на Эльбрус-4

Мужчина зарегистрировал свой маршрут в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России, благодаря чему спасатели смогли быстро его найти. Всэ это произошло утром 14 января. На помощь альпинисту направлялись шестеро спасателей и две единицы техники. О его состоянии пока не сообщается.

# Горы и скалы # Фотофакт

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