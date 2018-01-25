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Больше недели они не выходят на связь. Два белоруса пропали во время восхождения на Эльбрус

25 января 2018 12:15
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Новости Беларуси. Два туриста из Беларуси пропали во время восхождения на Эльбрус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Альпинисты уже больше недели не выходят на связь.

Больше недели они не выходят на связь. Два белоруса пропали во время восхождения на Эльбрус-1

Об их пропаже стало известно от родственников, так как сами экстремалы не регистрировались у спасателей. Сейчас на их поиски выдвинулся поисковый отряд.

Отметим, высота Эльбруса – почти 5650 метров – это самая высокая точка Европы и одновременно одна из самых опасных. Во время попыток покорить эту гору ежегодно, по разным данным, гибнет от 15 до 20 человек. Причем среди них как альпинисты-любители, так и профессионалы.

Больше недели они не выходят на связь. Два белоруса пропали во время восхождения на Эльбрус-4

# происшествия # Фотофакт # Альпинизм

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