Прямой эфир

СК выясняет обстоятельства смерти 28-летней девушки в ТЦ в Минске

25 февраля 2018 11:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 24 февраля около 17:30 в ТЦ Минска стало плохо молодой девушке.  

По сведениям представителя СК, 28-летняя минчанка почувствовала недомогание. Девушка позвонила своему знакомому, после чего собеседник вызвал для неё такси. Прибывший водитель провёл минчанку в аптеку, но ей стало ещё хуже.  

Марина Дранькова, официальный представитель УСК по Минску:  
Сотрудники аптеки и скорой медицинской помощи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти девушку не удалось.  

Проводится проверка. Было осмотрено место происшествия, изучаются записи видеокамер ТЦ, опрашиваются очевидцы и близкие умершей. Назначена судмедэкспертиза.  

# происшествия # Несчастный случай # Марина Дранькова

Другие новости рубрики

Все новости
В ТЦ Минска умерла молодая девушка
25 февраля 2018 06:28

В ТЦ Минска умерла молодая девушка

Во Фрунзенском районе Минска прорвало трубопровод, несколько домов остались без воды
24 февраля 2018 12:45

Во Фрунзенском районе Минска прорвало трубопровод, несколько домов остались без воды

В Пинском районе для остановки нетрезвого водителя Ford Sierra было применено табельное оружие
24 февраля 2018 11:15

В Пинском районе для остановки нетрезвого водителя Ford Sierra было применено табельное оружие