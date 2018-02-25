СК выясняет обстоятельства смерти 28-летней девушки в ТЦ в Минске

Новости Беларуси. 24 февраля около 17:30 в ТЦ Минска стало плохо молодой девушке.

По сведениям представителя СК, 28-летняя минчанка почувствовала недомогание. Девушка позвонила своему знакомому, после чего собеседник вызвал для неё такси. Прибывший водитель провёл минчанку в аптеку, но ей стало ещё хуже.

Марина Дранькова, официальный представитель УСК по Минску:

Сотрудники аптеки и скорой медицинской помощи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти девушку не удалось.

Проводится проверка. Было осмотрено место происшествия, изучаются записи видеокамер ТЦ, опрашиваются очевидцы и близкие умершей. Назначена судмедэкспертиза.