Создавал дополнительные функции для сайта. Студент из Бреста оказался пособником экстремистских Telegram-каналов

Новости Беларуси. Совершил пять преступлений созданием одной кнопки: завершено расследование уголовного дела о пособничестве в экстремизме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Студент из Бреста поддался на бесконечные призывы деструктивных сообществ и предложил одному из экстремистских Telegram-каналов свои навыки в программировании.
Помощь заключалась в создании дополнительных функций для сайта, на котором осуществлялся незаконный сбор и предоставление персональных данных сотрудников правоохранительных органов и их близких. При проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что молодой человек причастен к ряду преступлений. Действия обвиняемого квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса.