Создавал дополнительные функции для сайта. Студент из Бреста оказался пособником экстремистских Telegram-каналов

Новости Беларуси. Совершил пять преступлений созданием одной кнопки: завершено расследование уголовного дела о пособничестве в экстремизме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Студент из Бреста поддался на бесконечные призывы деструктивных сообществ и предложил одному из экстремистских Telegram-каналов свои навыки в программировании.