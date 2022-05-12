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Создавал дополнительные функции для сайта. Студент из Бреста оказался пособником экстремистских Telegram-каналов

12 мая 2022 06:52
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Новости Беларуси. Совершил пять преступлений созданием одной кнопки: завершено расследование уголовного дела о пособничестве в экстремизме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Студент из Бреста поддался на бесконечные призывы деструктивных сообществ и предложил одному из экстремистских Telegram-каналов свои навыки в программировании.

Создавал дополнительные функции для сайта. Студент из Бреста оказался пособником экстремистских Telegram-каналов-1

Помощь заключалась в создании дополнительных функций для сайта, на котором осуществлялся незаконный сбор и предоставление персональных данных сотрудников правоохранительных органов и их близких. При проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что молодой человек причастен к ряду преступлений. Действия обвиняемого квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса.

# Следственный комитет Беларуси # происшествия # Фотофакт

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