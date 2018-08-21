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В Лунинецком районе 27-летний водитель насмерть сбил односельчанина и скрылся

21 августа 2018 11:45
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Новости Беларуси. В Лунинецком районе местный житель сбил на дороге односельчанина и скрылся.

По информации УГАИ УВД Брестского облисполкома, утром 19 августа на обочине было обнаружено тело 60-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти. По заключению экспертов, у мужчины были диагностированы переломы ребер и костей таза, которые появились в результате дорожно-транспортного происшествия.

Правоохранители восстановили картину происшествия.

Ночью безработный 27-летний водитель Audi наехал на неосвещенной части дороги на односельчанина. Молодой человек скрылся с места ДТП, а пострадавший скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подозреваемый был задержан.

В конце июля под Жабинкой пьяный бесправник наехал на дерево, один человек погиб (читать далее).

# Авария в Брестской области # происшествия

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