В Лунинецком районе 27-летний водитель насмерть сбил односельчанина и скрылся

Новости Беларуси. В Лунинецком районе местный житель сбил на дороге односельчанина и скрылся.

По информации УГАИ УВД Брестского облисполкома, утром 19 августа на обочине было обнаружено тело 60-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти. По заключению экспертов, у мужчины были диагностированы переломы ребер и костей таза, которые появились в результате дорожно-транспортного происшествия.

Правоохранители восстановили картину происшествия.

Ночью безработный 27-летний водитель Audi наехал на неосвещенной части дороги на односельчанина. Молодой человек скрылся с места ДТП, а пострадавший скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подозреваемый был задержан.