«Говорила, что пила успокоительные». В Гродно задержали водителя с 8-кратным превышением нормы алкоголя в крови

Новости Беларуси. Содержание алкоголя в 8 раз превысило норму. В Гродно задержали женщину, которая управляла автомобилем в состоянии сильного опьянения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вычислить ее в потоке машин удалось случайно. На одном из перекрестков водитель, поворачивая налево, не пропустила пешехода. Нарушение правил дорожного движения обернулось серьезными последствиями. При составлении протокола инспекторы ГАИ почувствовали от женщины сильный запах спиртного. И это не смотря на то, что на часах было 10 утра.