«Говорила, что пила успокоительные». В Гродно задержали водителя с 8-кратным превышением нормы алкоголя в крови

Новости Беларуси. Содержание алкоголя в 8 раз превысило норму. В Гродно задержали женщину, которая управляла автомобилем в состоянии сильного опьянения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вычислить ее в потоке машин удалось случайно. На одном из перекрестков водитель, поворачивая налево, не пропустила пешехода. Нарушение правил дорожного движения обернулось серьезными последствиями. При составлении протокола инспекторы ГАИ почувствовали от женщины сильный запах спиртного. И это не смотря на то, что на часах было 10 утра.
Олег Дук, старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Женщина факт употребления спиртных напитков наотрез отрицала, говорила, что пила в течение двух дней успокоительные и лекарственные препараты: валерьянку, сердечные капли и так далее. В то же время освидетельствование установило, что содержание алкоголя у задержанной более чем в 8 раз превышало предельно допустимое.
Теперь жительнице Гродно на 3 года придется забыть о вождении – она лишена прав. А также заплатить штраф. Это не назовешь приятным подарком на День рождения – вскоре женщине исполнится 52 года.