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Сотрудник страховой компании оказалась причастна к экстремизму. В чём обвиняют 40-летнюю минчанку?

28 июня 2022 07:03
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Новости Беларуси. Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего начальника отдела одной из страховых компаний, которая являлась пособником экстремистских формирований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудник страховой компании оказалась причастна к экстремизму. В чём обвиняют 40-летнюю минчанку?-1

По данным следствия, 40-летняя минчанка имела доступ к персональным данных клиентов. Личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел и их родственниках она отправляла экстремистским ресурсам.

Сотрудник страховой компании оказалась причастна к экстремизму. В чём обвиняют 40-летнюю минчанку?-4

Юрий Пехота, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Немаловажная деталь: следствием зафиксированы факты передачи обвиняемой информации о малолетних детях сотрудников правоохранительных органов. Действия 40-летней женщины квалифицированы следствием по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Материалы уголовного дела переданы в Генеральную прокуратуру для направления в суд.

# Следственный комитет Беларуси # происшествия # Юрий Пехота # Фотофакт

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