Сотрудник страховой компании оказалась причастна к экстремизму. В чём обвиняют 40-летнюю минчанку?

Новости Беларуси. Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего начальника отдела одной из страховых компаний, которая являлась пособником экстремистских формирований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным следствия, 40-летняя минчанка имела доступ к персональным данных клиентов. Личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел и их родственниках она отправляла экстремистским ресурсам.