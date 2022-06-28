Сотрудник страховой компании оказалась причастна к экстремизму. В чём обвиняют 40-летнюю минчанку?
Новости Беларуси. Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего начальника отдела одной из страховых компаний, которая являлась пособником экстремистских формирований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным следствия, 40-летняя минчанка имела доступ к персональным данных клиентов. Личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел и их родственниках она отправляла экстремистским ресурсам.
Юрий Пехота, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Немаловажная деталь: следствием зафиксированы факты передачи обвиняемой информации о малолетних детях сотрудников правоохранительных органов. Действия 40-летней женщины квалифицированы следствием по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Материалы уголовного дела переданы в Генеральную прокуратуру для направления в суд.