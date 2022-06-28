27 июня в Беларуси утонули 10 человек

Новости Беларуси. МЧС предупреждает. Сохраняется высокий уровень гибели людей от утопления. Будьте бдительны во время купания. Учитывайте вопросы безопасности при планировании отдыха у воды. Не оставляйте детей без присмотра.

По оперативным данным ОСВОД, за 27 июня 2022 года количество погибших от утопления составило 10 человек, из них 1 ребенок: в Брестской области – 1, в Витебской области – 1, в Гродненской области – 2, в Минской области – 4, из них 1 ребенок, и в Могилевской области – 2.

По оперативным данным ОСВОД:

С 01.01 по 28.06.2022 количество погибших от утопления составило 174 человека, из них 10 детей: (в Брестской области – 35, в Витебской области – 26, из них 2 детей, в Гомельской области – 22, из них 2 детей, в Гродненской области – 18, в Минской области – 30, из них 2 детей, Могилевской области – 25, из них 3 детей, и в г. Минске – 18, из них 1 ребенок;

с начала купального сезона с 01.06 по 28.06.2022 количество погибших от утопления составило 72 человека, из них 4 детей: в Брестской области – 10, в Витебской области – 12, из них 1 ребенок, в Гомельской области – 11, в Гродненской области – 8, в Минской области – 12, из них 1 ребенок, Могилевской области – 13, из них 2 детей, и в г. Минске – 6;

за прошедшую неделю с 20.06 по 26.06.2022 количество погибших от утопления составило 14 человек, из них 1 ребенок: в Брестской области – 2, в Гомельской области – 2, в Гродненской области – 2, в Минской области – 3, Могилевской области – 4, из них 1 ребенок, и в г. Минске – 1.

В связи с началом купального сезона резко возрос приток отдыхающих к водоемам, и соответственно увеличилось количество несчастных случаев. Подавляющее их число связано с нарушением правил безопасного поведения на воде.

Основными причинами гибели людей на водоемах по-прежнему остаются:

– купание в состоянии алкогольного опьянения;

– оставление малолетних детей без присмотра;

– купание в запрещенных местах;

– несоблюдение мер личной безопасности.

Купание в нетрезвом состоянии

К основным причинам неудачного, а порой печального отдыха можно отнести беспечность граждан, нарушение правил поведения на воде. В большинстве случаев ЧП происходят во время распития спиртных напитков, при заплыве в нетрезвом состоянии, купании в запрещенных местах, где нет спасательных станций. Употребление алкоголя и отдых у воды часто становятся причиной гибели людей. В прошлом году открытие купального сезона не для всех было удачным.

Важно! Нетрезвый человек не в состоянии адекватно оценивать ситуацию и может совершать поступки, которые никогда бы не совершил в трезвом виде. Запрещается! Купаться в водоемах в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь дополнительно расширяет сосуды, и после погружения в холодную воду наступает резкий спазм. В условиях открытого водоема это может стоить жизни.

Катание на плавсредствах

Многие граждане имеют в личном пользовании различные плавсредства (лодки, гидроциклы, катеры и др.), остальные пользуются взятыми на прокат. В любом случае любителям водных прогулок необходимо помнить, что катание на любых плавсредствах требует строгого соблюдения правил безопасности при их эксплуатации, нарушение которых может повлечь за собой непоправимые последствия. Важно! Все находящиеся на плавсредстве должны надевать спасательные жилеты.

Запрещается:

– превышать установленное количество людей на борту;

– управлять плавсредствами в состоянии алкогольного опьянения;

– управляющему плавсредством заходить за обозначенные буйками акватории, отведенные для купания;

– прыгать в воду с лодки;

– сидеть на бортах, переходить с места на место и пересаживаться на другие катера, лодки;

– выходить на воду на плавсредствах, совершенно для этого не приспособленных;

– близко подплывать к плавсредствам, вблизи них возникают водовороты, волны и течения: плывущего может затянуть под них.

Попытки переплыть водоем

Осторожность на воде – это, прежде всего, необходимость. Люди (даже хорошо умеющие плавать) заплывают на глубину, а вернуться на берег уже не могут. Некоторые устраивают соревнования по преодолению препятствий. Но силы может рассчитать далеко не каждый. Запрещается заплывать за ограничительные знаки и удаляться от берега во время купания на значительные расстояния, а также без острой необходимости (спасение людей) переплывать водоем.

Плавание и ныряние в незнакомых, необорудованных местах

Многие отдыхающие любят нырять в воду с высоты. Смертельно опасно для жизни прыгать в воду в неизвестных местах. Здесь можно удариться головой о грунт, сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. Не менее опасно также нырять в воду с мостов, плотов, пристаней, дамб и других сооружений. Под водой могут быть сваи, камни и т.п.

Важно! Купайтесь только на оборудованных пляжах в зоне, огороженной буйками или поплавками. Запрещается! Прыгать или нырять в незнакомых местах: с мостов, причалов, пристаней и др.

Надувные матрацы, камеры и др.

Очень часто при отдыхе на воде люди используют различные надувные предметы. Плавание на них опасно, а для человека, не умеющего плавать, часто заканчивается трагически. Надувные камеры, матрасы очень легкие, даже слабого ветра и течения достаточно, чтобы отнести их на большие расстояния. Стоит отвлечься на несколько минут – и берег оказывается вне пределов досягаемости. Матрас может захлестнуть волной, он может выскользнуть из-под пловца и накрыть его с головой. К тому же любой надувной предмет может иметь скрытый дефект, который не всегда удаётся обнаружить своевременно: из него может выйти воздух и он потеряет плавучесть в любой момент.

Важно! Любые подручные надувные средства, могут выскользнуть из рук, сдуться по какой-либо причине, и человек окажется в воде. Запрещается! Использовать для плавания надувные матрасы, круги, камеры и др. надувные предметы, т.к. они не являются плавсредствами.

Подростки без присмотра у воды

Особый акцент хочется сделать на безопасности подростков у водоемов. Они порой ведут себя слишком беспечно, самоуверенно, бегают и балуются у воды, не чувствуя никакой опасности. Родители должны понимать, что сколько бы ни было лет ребенку, будь он дошкольником или учащимся, он не должен находиться у воды без присмотра взрослых. И именно родители обязаны поговорить с детьми обо всем, что может произойти, предупредить об опасности и объяснить последствия.

Правила для родителей:

– не отпускайте ребёнка на пляж одного;

– не упускайте его из виду, когда он плавает (не стоит полагаться на то, что ребёнок уже большой и отлично плавает);

– выбирайте оборудованный пляж, ведь там дежурят спасатели.

Гибель детей на водоемах

Еще раз акцентируем внимание на том, что самое главное, о чем должны помнить родители – дети не должны находиться у воды без присмотра. Это правило, которому все взрослые обязаны неукоснительно следовать. К сожалению, зачастую на воде тонут малолетние дети, оставленные без присмотра взрослых.

Опасность, в особенности для маленького ребенка, представляют не только крупные водоёмы, но и декоративные пруды, и даже ёмкости с водой. Только родители, которые знают о возможных опасностях и воспринимают их всерьез, какими бы редкими и невероятными они ни казались, смогут уберечь своего ребёнка от беды. Находясь с детьми у воды, бдительность нельзя терять ни на минуту.

Важно! Не упускайте из виду детей, играющих у водоемов. Лучше всего, если ребенок будет играть на воде со взрослыми – только так можно полностью быть уверенными в его безопасности. Если вы не участвуете в играх, следите, чтобы ребенок был в пределах вашей видимости.

Уважаемые родители! Лето замечательное время для отдыха, позитивных эмоций, ярких впечатлений. Но это и самый травмоопасный период для детей. Поэтому сделайте все, чтобы уберечь своего ребенка от неприятностей. Постарайтесь максимально обезопасить ваш отдых, будьте рядом со своими детьми и берегите их.