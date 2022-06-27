За пятницу и выходные в Минской области произошло 10 ДТП. 2 человека погибли

Новости Беларуси. За пятницу и выходные дни, с 24 по 26 июня, в Минской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых два человека погибли, восемь получили травмы различной степени тяжести, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. За пятницу и выходные дни, с 24 по 26 июня, в Минской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых два человека погибли, восемь получили травмы различной степени тяжести, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Одно из происшествий произошло в воскресенье, 26 июня, около полуночи, на 36-м километре автодороги М4 Минск – Могилев, вблизи деревни Верхлес Червенского района. Водитель, двигаясь на автомобиле Iveco Daily в направлении Минска, наехал на 62-летнего местного жителя. Мужчина пересекал дорогу по нерегулируемому освещенному пешеходному переходу. В результате ДТП он скончался. Водитель скрылся с места аварии. Но его спустя время задержали. Возбуждено уголовное дело.
И около 23:00 на автодороге, идущей вдоль Любанского водохранилища в Стародорожском районе, 72-летний водитель, двигаясь на автомобиле Hyundai Santa Fe в направлении дороги Н9687 Яковина Гряда – Верхутино – Рабак, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате аварии пассажир с полученными травмами доставлен в реанимацию.