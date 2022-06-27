За пятницу и выходные в Минской области произошло 10 ДТП. 2 человека погибли

Новости Беларуси. За пятницу и выходные дни, с 24 по 26 июня, в Минской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых два человека погибли, восемь получили травмы различной степени тяжести, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Одно из происшествий произошло в воскресенье, 26 июня, около полуночи, на 36-м километре автодороги М4 Минск – Могилев, вблизи деревни Верхлес Червенского района. Водитель, двигаясь на автомобиле Iveco Daily в направлении Минска, наехал на 62-летнего местного жителя. Мужчина пересекал дорогу по нерегулируемому освещенному пешеходному переходу. В результате ДТП он скончался. Водитель скрылся с места аварии. Но его спустя время задержали. Возбуждено уголовное дело.