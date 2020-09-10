Прямой эфир

Собирал денег на свою мнимую избирательную кампанию. Жителя Витебска подозревают в крупном мошенничестве

10 сентября 2020 13:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В крупном мошенничестве подозревают жителя Витебска, который создал несколько мифических бизнес-проектов. Одним из таких был сбор денег на свою мнимую избирательную кампанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Собирал денег на свою мнимую избирательную кампанию. Жителя Витебска подозревают в крупном мошенничестве-1

За плечами гражданина России – он, к слову, по закону не имел права избираться Президентом Беларуси – шесть высших образований и грандиозный предпринимательский потенциал. А инвестиции в его проекты – это миллиарды долларов. Именно так мужчина представлял себя новым партнерам. Доверчивые инвесторы успели перевести мошеннику более 100 тысяч рублей, после чего мужчина покинул страну.  

Обманутые вкладчики обратились в милицию. К правоохранителям уже поступило 20 заявлений. Оперативники полагают, что жертв может быть намного больше. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».  

Собирал денег на свою мнимую избирательную кампанию. Жителя Витебска подозревают в крупном мошенничестве-4

Группа таких серьезных, крепких ребят, которые готовы резать. Я говорю: «Как резать?» «Ну, ножами резать». То есть по одному этих вот омоновцев, ментов. Поэтому попробуйте поконкурировать со мной другие. Я вперед вам говорю, рассказываю. Снимайте о себе фильм, кто хочет стать президентом. Я очень рад буду, если будет вместо меня кто-то другой, потому что нужно много работы делать, связанной с проектами, очень много сил потратить.  

# Мошенничество # происшествия # Владимир Мунякин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Добрушском районе мужчина получил ожоги при заправке кислородных баллонов
10 сентября 2020 09:56

В Добрушском районе мужчина получил ожоги при заправке кислородных баллонов

На пожаре в Браславском районе погиб хозяин дома
10 сентября 2020 06:35

На пожаре в Браславском районе погиб хозяин дома

В Слуцком районе 8-летний велосипедист попал под колёса УАЗа
09 сентября 2020 14:03

В Слуцком районе 8-летний велосипедист попал под колёса УАЗа