Собирал денег на свою мнимую избирательную кампанию. Жителя Витебска подозревают в крупном мошенничестве

Новости Беларуси. В крупном мошенничестве подозревают жителя Витебска, который создал несколько мифических бизнес-проектов. Одним из таких был сбор денег на свою мнимую избирательную кампанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За плечами гражданина России – он, к слову, по закону не имел права избираться Президентом Беларуси – шесть высших образований и грандиозный предпринимательский потенциал. А инвестиции в его проекты – это миллиарды долларов. Именно так мужчина представлял себя новым партнерам. Доверчивые инвесторы успели перевести мошеннику более 100 тысяч рублей, после чего мужчина покинул страну.

Обманутые вкладчики обратились в милицию. К правоохранителям уже поступило 20 заявлений. Оперативники полагают, что жертв может быть намного больше. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».