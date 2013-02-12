Снегопады в Гомельской области оставили без электричества десятки населенных пунктов

Новости Беларуси. Погода усложняют жизнь не только водителям, но и энергетикам. В Гомельской области из-за налипания снега на провода произошло отключение электроэнергии в 12 населенных пунктах. Туда оперативно направили ремонтные бригады. К восьми утра в большинство домов свет вернули. Но сразу же начали поступать сообщения об отключении электроэнергии еще в 17 населенных пунктах.

Владимир Макарович сетует: вот уже два дня без новостей. Из-за непогоды – регулярные перебои в энергоснабжении.

Владимир Покровский:

Вчера посмотрел. Свет выключился. И до трех часов сегодня. Только что включился. И вчера то же самое.

Снегопад здесь – явный сигнал зажигать свечи.

Александр Чижик:

Я родился и жил в дереве, знаю как обойтись без электричества. Пользуемся свечками.

На энергетиков сельчане не обижаются. Говорят, те их в беде не бросают. Что поделать, если линия электропередач к поселку, затерянному посреди лесов, идет по узкой просеке.

Главная причина отключений – мокрый тяжелый снег. Под его тяжестью ветви деревьев опускаются на провода, и происходят короткие замыкания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный инструмент для устранения таких аварий к энергетике имеет отдаленное отношение – ситуацию спасают бензопилы и топоры. По пояс в мокром снегу в поиске наклонившихся деревьев и упавших веток аварийные бригады километр за километром прочесывают линии электропередач. Но пешком по полесским болотам далеко не уйдешь.

Сергей Звертовский, мастер Речиских электрических сетей:

Подтает, земля незамерзшая, вода под снегом. Пешком идти очень трудно. Спасаемся с помощью снегоболотоходов.

Панацеи от подобных ситуаций нет. Но мероприятия по минимизации причин отключений проводятся. Те же короткие замыкания из-за деревьев на линиях 10 киловольт уйдут в прошлое после замены на них обычного провода на изолированный.

Виталий Попов, заместитель главного инженера Речицкий электрических сетей:

Для магистральных линий 35 киловольт нужно расширять просеки. Для линий 10 киловольт заменяем провод на изолированный Мы в данный момент этим и занимаемся. Единственное, что сиюминутно и сразу эту работу выполнить нельзя.

К концу дня снег с деревьев окончательно осыпался под собственной тяжестью. А значит и угроза новых массовых отключений временно миновала.