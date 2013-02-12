В Колодищах из-за неполадок с водонапорной башней уже 20 лет затапливает одну из улиц

Новости Беларуси. Белорусская Венеция. Из-за неполадок с водонапорной башней затопило улицу поселка Колодищи в Минском районе. По словам местных жителей, такая ситуация повторяется из года в год на протяжении вот уже 20 лет. Решение проблемы пока нет. Все, на что могут рассчитывать местные жители, – оперативность сотрудников ЖКХ, которые приедут, перекроют и откачают воду.

Эта улица в Колодищах с недавнего времени превратилась в настоящую Венецию. Совсем недалеко от домов находится водонапорная башня. И накануне почти вся вода, которая только есть в ней, хлынула сюда. Причем в очередной раз. Такие приливы здесь случаются едва ли не каждый месяц уже 20 лет подряд.

Татьяна Артемовна и Антонина Фоминишна рассказывают: без резиновых сапог на улицу не выходят. За зиму второй раз прорвало местную водонапорную башню. В ЖЭС звонили еще утром. Водонапорку восстановили. Но при этом вся вода, которой она до верху была заполнена, потекла не в краны, а на улицу. Впридачу отключили свет.

Татьяна Наумчик, жительница Колодищ:

Тысячами тонн выливается. Вот представьте 200 млн объем. И такой напор льется. И подвалы затапливает. Вот за этим домом стоит море.

Прилетели гуси к нам дикие. Клянусь.

Круговорот воды в системе «жители – ЖКХ» продолжается с 1993 года. Нынешний прорыв башни – только вершина айсберга. Пенсионеры жалуются: за воду платим как положено. Порой и по полмиллиона рублей в месяц. А вода внутри домов бывает лишь изредка.

Антонина Мастюлина, жительница Колодищ:

Канализацию нам уже три года отключили. Соседи мне льют прямо под забор.

Улицу Вежевую застраивали для работников «Минского тракторного завода» еще в прошлом веке. Поэтому долгое время и водоканал находился на балансе предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антонина Фоминишна недоумевает: вроде и долгов никаких за коммуналку нет, а они все равно капают.

Антонина Мастюлина, жительница Колодищ:

Долг по паевым взносам – 200 тысяч.

Что это за чеки и почему улица Вежевая вот уже много лет словно Венеция, спрашиваем в местном ЖРЭО. Водонапорную башню в начале зимы передали на его баланс. Начальник водоканального участка объясняет: башня на электронной системе управления. Проблемы с электричеством – и вода сразу становится неуправляемой.

Роман Акулич, начальник водоканального участка КУП «ЖКХ Минского района»:

Мы очень сильно зависим от электричества. Мы не можем держать около каждой скважины человека. На данный момент у нас на балансе находится 45 скважин.

По словам специалиста, проблема еще и юридическая. Мол, жители не заключают договоры со ЖРЭО. Без этого начать что-то делать коммунальная служба не может. А счета – за канализацию. Авансом. Заплатят – подключим.

В сельсовете почти тот же ответ. Председатель лишь разводит руками.

Сергей Жолуд, председатель Колодищанского сельского исполнительного комитета:

Оперативным вмешательством мы не можем повлиять на сегодняшний день, к большому сожалению.

Поселок огромный: и по численному населения (18 тысяч человек), и по количеству улиц.

Замена автоматики. Нельзя сказать, что и та не сработает. Починить автоматику или установить новую, может, и нужно было. Насколько я понимаю, ее чинили, в этом году и в прошлом восстанавливали.

Однако сколько воды утечет неизвестно. Ясно одно: к такому раннему паводку жители Вежевой улицы уж точно не готовы.