Прямой эфир

В учебном учреждении Витебской области разорвался отопительный котел

12 февраля 2013 11:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Шумилинском районе Витебской области выясняют причину разрыва отопительного котла в учебном заведении и устанавливают ущерб. Восстановить работу котельной планируют за два дня. В это время учебный процесс нарушен не будет.

ЧП произошло сегодня ночью в деревне Большие Лежни в  отдельно стоящей котельной, которая отапливала одноэтажное здание детского сада - начальной школы.

В результате разрыва обрушилась кровля и стены котельной, уничтожен котел. Истопник-женщина не пострадала. По факту ЧП идет разбирательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Аварии # Школы в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В США суд закончился стрельбой
12 февраля 2013 08:42

В США суд закончился стрельбой

Круизный лайнер более 2 суток терпит крушение. На борту - более 4 тысяч человек
12 февраля 2013 08:28

Круизный лайнер более 2 суток терпит крушение. На борту - более 4 тысяч человек

12 февраля 2013 08:14

Ночью в Минске загорелся подъемный кран