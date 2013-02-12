В учебном учреждении Витебской области разорвался отопительный котел

Новости Беларуси. В Шумилинском районе Витебской области выясняют причину разрыва отопительного котла в учебном заведении и устанавливают ущерб. Восстановить работу котельной планируют за два дня. В это время учебный процесс нарушен не будет.

ЧП произошло сегодня ночью в деревне Большие Лежни в отдельно стоящей котельной, которая отапливала одноэтажное здание детского сада - начальной школы.

В результате разрыва обрушилась кровля и стены котельной, уничтожен котел. Истопник-женщина не пострадала. По факту ЧП идет разбирательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.