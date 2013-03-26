Снегопады на северо-востоке США: отменены более 500 авиарейсов, тысячи людей – без электричества

Новости США. Жители северо-восточных районов США оказались в снежном плену. В Вашингтоне и Нью-Йорке отменено более 500 рейсов, как внутренних, так и международных. На дорогах из-за ветра и обильных осадков образовались многокилометровые пробки, возросло количество аварий. Перекрыты ряд автотрасс.

На борьбу с заносами выведена вся спецтехника. На помощь коммунальным службам пришли военные.

Сразу в нескольких штатах тысячи людей остались без электричества: провода обрываются под тяжестью мокрого снега. Закрыты школы. В отдельных местах количество снега побило исторические максимумы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.