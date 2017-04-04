Снаряд времен войны обнаружили на проезжей части в Барановичах

Новости Беларуси. Предмет, внешне похожий на снаряд, обнаружил прохожий. Об опасной находке он сообщил спасателям.



Прибывшие на место вызова сотрудники МЧС увидели на проезжей части возле бордюра снаряд, предположительно времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас находился на расстоянии 20-25 метров от жилых домов.

Пресс-служба Брестского областного управления МЧС:

4 апреля в 00.46 в центр оперативного управления Барановичским спасателям по прямой линии связи поступило сообщение об обнаружении предмета, похожего на снаряд на улице Тельмана в Барановичах. До приезда группы разминирования спасатели совместно с сотрудниками ГОВД оцепили место обнаружения, эвакуация жильцов не проводилась. Движение транспорта по улице Тельмана было ограничено.

Группой разминирования установлено, что предмет является артиллерийским снарядом 76 мм.

Боеприпас изъяли для дальнейшего уничтожения.

Летом 2015-го года в Гомеле «отголоски» прошлых лет водолазы обнаружили на дне реки Сож. Снаряды времен Великой Отечественной войны находились примерно в пяти метрах от буйков (здесь подробнее).