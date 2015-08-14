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Снаряды времен ВОВ обнаружили в Гомеле на дне Сожа

14 августа 2015 08:11
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Новости Беларуси. В Гомеле «отголоски» прошлых лет водолазы обнаружили на дне реки Сож. Снаряды времен Великой Отечественной войны находились примерно в пяти метрах от буйков.

В экстренном порядке опасную зону оцепили, а пляж на время проведения работ закрыли для посещения.  

Разминированием занималась саперно-пиротехническая группа из Витебска. На данный момент пляж снова открыт для купания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Геращенко, заместитель начальника направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата:
Поднято два взрывоопасных предмета: 152-миллиметровый снаряд и 107-миллиметровый снаряд. Проблем при обезвреживании взрывоопасных предметов не было. Предметы увезли на уничтожение. 

# происшествия # Оружие и боеприпасы

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