Снаряды времен ВОВ обнаружили в Гомеле на дне Сожа

Новости Беларуси. В Гомеле «отголоски» прошлых лет водолазы обнаружили на дне реки Сож. Снаряды времен Великой Отечественной войны находились примерно в пяти метрах от буйков.

В экстренном порядке опасную зону оцепили, а пляж на время проведения работ закрыли для посещения.

Разминированием занималась саперно-пиротехническая группа из Витебска. На данный момент пляж снова открыт для купания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Геращенко, заместитель начальника направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата:

Поднято два взрывоопасных предмета: 152-миллиметровый снаряд и 107-миллиметровый снаряд. Проблем при обезвреживании взрывоопасных предметов не было. Предметы увезли на уничтожение.