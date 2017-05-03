Смертельное селфи: мужчина упал с пешеходного моста на МКАД

Новости Беларуси. ЧП на МКАД. Трагически закончилась попытка сделать селфи.
Во время фотографирования мужчина упал с пешеходного моста и погиб.
Новости Беларуси. ЧП на МКАД. Трагически закончилась попытка сделать селфи.
Во время фотографирования мужчина упал с пешеходного моста и погиб.
По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения. В момент падения на мосту находились его друзья.
На месте ЧП работают следователи.
По некоторой информации, в год в мире около 50 попыток сделать селфи заканчиваются трагически. Большинство погибших – мужчины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.