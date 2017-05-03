Прямой эфир

Смертельное селфи: мужчина упал с пешеходного моста на МКАД

03 мая 2017 17:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ЧП на МКАД. Трагически закончилась попытка сделать селфи.

Во время фотографирования мужчина упал с пешеходного моста и погиб.

Смертельное селфи: мужчина упал с пешеходного моста на МКАД-1

По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения. В момент падения на мосту находились его друзья.

На месте ЧП работают следователи.

По некоторой информации, в год в мире около 50 попыток сделать селфи заканчиваются трагически. Большинство погибших – мужчины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

 

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске расследуют смерть семейной пары от огнестрельных ранений
03 мая 2017 17:29

В Минске расследуют смерть семейной пары от огнестрельных ранений

«А я побегу, мне не хватает денег»: двое россиян, подозреваемых в аптечных кражах, задержаны в Беларуси
03 мая 2017 17:09

«А я побегу, мне не хватает денег»: двое россиян, подозреваемых в аптечных кражах, задержаны в Беларуси

На пожаре в Крупском районе погиб 50-летний мужчина
03 мая 2017 16:27

На пожаре в Крупском районе погиб 50-летний мужчина