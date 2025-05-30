В Гродненской области в аварии погиб годовалый ребёнок

Один ребенок погиб, двое – в больнице. Следственный комитет по Гродненской области устанавливает обстоятельства жуткой аварии в Вороновском районе. По предварительной информации, накануне поздно вечером водитель фуры двигался по трассе, не справился с управлением и лоб в лоб столкнулся с легковушкой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встречная машина, в которой находилась семья из пяти человек, превратилась в груду металла. В результате ДТП погиб годовалый ребенок. Взрослые и двое детей доставлены в Лидскую центральную районную больницу. Помощь пострадавшим оказывали медики из Минска и Гродно. Водитель тягача с места происшествия скрылся. Его задержали. Оказалось, он был пьян.

Андрей Савицкий, начальник отдела по расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта УСК по Гродненской области:

В результате поисковых мероприятий виновник был обнаружен в трех километрах от места трагедии. Степень его опьянения составила 1 промилле. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Зафиксирована следовая картина. Допрошены подозреваемый и свидетель.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.