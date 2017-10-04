В Столбцовском районе 89-летний пенсионер попал под комбайн и лишился обеих ног
Новости Беларуси. 89-летний житель Столбцовского района попал под комбайн во время уборки урожая на кукурузном поле.
По информации УСК по Минской области, 3 октября в жатку комбайна, который убирал кукурузу на поле, попал пенсионер. Мужчина был серьезно травмирован.
Фото: УСК по Минской области
Сразу же после наезда водитель комбайна выключил жатку и остановился. В результате инцидента пенсионер был госпитализирован – ему ампутировали обе ноги.
Известно, что пострадавший имел проблемы со слухом – в его кармане был обнаружен слуховой аппарат. На месте происшествия был изъят велосипед мужчины и сумка с кукурузой.
Фото: УСК по Минской области
Проводится проверка и ряд экспертиз.
В конце августа в Рогачеве на кукурузном поле под комбайном погиб мужчина – здесь подробнее.