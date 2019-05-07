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Смертельное ДТП с белорусскими туристами в Прикарпатье прокомментировала украинская прокуратура

07 мая 2019 17:16
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Новости Беларуси. Виновником трагедии в Карпатах, где грузовик с белорусами упал с 40-метрового обрыва, стал пьяный водитель. Это подтвердила медицинская экспертиза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смертельное ДТП с белорусскими туристами в Прикарпатье прокомментировала украинская прокуратура-1

Сам водитель отделался синяками. Сейчас он находится в следственном изоляторе, в отношении него возбуждено уголовное дело. Полиция также задержала еще одного фигуранта.

Смертельное ДТП с белорусскими туристами в Прикарпатье прокомментировала украинская прокуратура-4

Надежда Теслин, пресс-секретарь прокуратуры Ивано-Франковской области (Украина):
На данный момент задержан руководитель общественного объединения Ассоциации рафтинга Прикарпатья, который организовал поездку для туристов и выдал для этих целей грузовик. Были ли письменный договор? Не установлено, работал ли водитель в организации рафтинга официально, какие у него были трудовые отношения с организатором. Прокуратура выслала запрос.

Смертельное ДТП с белорусскими туристами в Прикарпатье прокомментировала украинская прокуратура-7

Что касается технического состояния грузовика, назначена экспертиза, по результатам которой будет известно, был ли автомобиль неисправен.

В ДТП с белорусскими туристами в Прикарпатье погибли три человека

Смертельное ДТП с белорусскими туристами в Прикарпатье прокомментировала украинская прокуратура-10

# Авария # происшествия # Надежда Теслин # Фотофакт

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