Смертельное ДТП с белорусскими туристами в Прикарпатье прокомментировала украинская прокуратура

Новости Беларуси. Виновником трагедии в Карпатах, где грузовик с белорусами упал с 40-метрового обрыва, стал пьяный водитель. Это подтвердила медицинская экспертиза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сам водитель отделался синяками. Сейчас он находится в следственном изоляторе, в отношении него возбуждено уголовное дело. Полиция также задержала еще одного фигуранта.

Надежда Теслин, пресс-секретарь прокуратуры Ивано-Франковской области (Украина):

На данный момент задержан руководитель общественного объединения Ассоциации рафтинга Прикарпатья, который организовал поездку для туристов и выдал для этих целей грузовик. Были ли письменный договор? Не установлено, работал ли водитель в организации рафтинга официально, какие у него были трудовые отношения с организатором. Прокуратура выслала запрос.