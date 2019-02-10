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Смертельная авария на трассе Минск-Микашевичи. Один человек погиб, есть пострадавшие

10 февраля 2019 14:18
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Новости Беларуси. Страшная авария буквально несколько часов назад произошла неподалеку от столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Смертельная авария на трассе Минск-Микашевичи. Один человек погиб, есть пострадавшие-1

На 59 километре трассы Минск-Микашевичи водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где врезался в другое авто.

Смертельная авария на трассе Минск-Микашевичи. Один человек погиб, есть пострадавшие-4

Одна из машин мгновенно загорелась. Есть погибшие и раненые. По словам очевидцев, предполагаемый виновник ДТП вел себя на дороге не адекватно.

Смертельная авария на трассе Минск-Микашевичи. Один человек погиб, есть пострадавшие-7

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
После столкновения водитель Peugeot оказался на проезжей части дороги, ему была оказана доврачебная помощь. После этого в крайне тяжелом состоянии он был госпитализирован.

По предварительной информации, в автомобиле Ford находился один человек, спасти его не удалось.

Смертельная авария на трассе Минск-Микашевичи. Один человек погиб, есть пострадавшие-10

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Специалистам предстоит выяснить все подробности этой страшной трагедии.

Обновлено в 17.15
Как сообщили корреспонденту СТВ в УГАИ МВД Беларуси, по уточненным данным Peugeot столкнулся с автомобилем марки Honda

# Авария в Минске # происшествия # Станислав Соловей # Фотофакт

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