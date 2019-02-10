Смертельная авария на трассе Минск-Микашевичи. Один человек погиб, есть пострадавшие

Новости Беларуси. Страшная авария буквально несколько часов назад произошла неподалеку от столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 59 километре трассы Минск-Микашевичи водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где врезался в другое авто.

Одна из машин мгновенно загорелась. Есть погибшие и раненые. По словам очевидцев, предполагаемый виновник ДТП вел себя на дороге не адекватно.

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:

После столкновения водитель Peugeot оказался на проезжей части дороги, ему была оказана доврачебная помощь. После этого в крайне тяжелом состоянии он был госпитализирован.

По предварительной информации, в автомобиле Ford находился один человек, спасти его не удалось.