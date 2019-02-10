Под Островцом перевернулся автобус Вильнюс – Минск. Пострадали 17 человек
Новости Беларуси. 10 февраля около 0:15 ночи на трассе Гоза – Островец – Ошмяны лёг на бок пассажирский автобус, следовавший маршрутом Вильнюс – Минск.
Как сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома, во время движения автобус марки Neoplan оказался на встречной полосе, а затем съехал в левый кювет и упал на левый бок. К моменту падения скорость движения Neoplan была минимальна.
Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
В автобусе находились водитель и 37 пассажиров. После аварии к месту происшествия оперативно прибыли правоохранители, медики и спасатели. Чтобы разом доставить всех пострадавших в медучреждение, был вызван автобус из местного автопарка. 17 пассажирам с порезами и ссадинами была оказана помощь в Островецкой ЦРБ. Госпитализация никому не потребовалась.
Через некоторое время прибыл ещё один автобус, который благополучно отвёз всех пассажиров к пункту назначения.
Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
Отмечается, что участок дороги, где случилась авария, прямой с хорошей видимостью, без снега и наледи.
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