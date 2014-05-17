«Смерть – судьба шахтера»? Трагедия в Турции - из-за нарушений техники безопасности на частной фирме

Шахтеры Турции требуют отставки собственного правительства. Протесты в крупных городах спровоцировала трагедия на угледобывающем предприятии. Погибли уже около 300 горняков. С подробностями из Турции – Эльза Исламова. Она с нами на прямой связи.

Число жертв взрыва на турецкой шахте Сома достигло почти трёхсот человек. Судьба ещё более ста горняков остаётся неизвестной. Всего же на момент взрыва под землёй находилось 787 человек. Это самая крупная авария на шахте в истории Турции по числу жертв. В связи с аварией на шахте в Турции объявлен трехдневный национальный траур.

По предварительным данным, причиной обрушения стало короткое замыкание на трансформаторной станции, после которого в шахте прогремел взрыв и начался пожар. Шахтеры бросились к воротам. Многие из них умирали прямо на бегу, вдыхая токсичный газ. В результате, спасателям трудно было открыть ворота, т.к. проход был буквально завален трупами. На сегодняшний день морги настолько переполнены, что тела, к сожалению, приходится помещать в холодильные камеры, где обычно хранятся овощи и фрукты.

Женщина, родственница погибшего:

Мой внук в шахте, а его беременной жене рожать через 17 дней.

Шахтер:

У меня в шахте остались родственники – мои двоюродные братья и мой дядя. Знаю только, что кто-то из них уже обнаружен мертвым. Остальные до сих пор не найдены.

Спасательная операция на глубине около двух километров вот уже несколько суток не прекращается. Но шансов найти выживших всё меньше.

Шахтер:

После этого взрыва и шахтеров, убитых дымом, мы теперь уже сомневаемся – нужно ли продолжать работать. Я не решил до сих пор. Добыча угля здесь – главная отрасль, и я не представляю, как еще можно зарабатывать на жизнь.

Вообще, основные причины аварий на турецких шахтах — это то, что руководство закрывает глаза на многочисленные нарушения техники безопасности. Недовольство такой ситуацией вызвало волну массовых протестов, на которые в стране вышли десятки тысяч людей.

В Стамбуле демонстранты собрались на площади Таксим, а также перед зданием, в котором находится штаб-квартира компании, которой принадлежит шахта в Соме.

Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы. Аналогичные средства полиция использовала и против митингующих у министерства энергетики в Анкаре.

Политики Турции в прошлом не раз заявляли, что несчастные случаи в горнодобывающей промышленности неизбежны. «Смерть – судьба шахтера», - заявил в 2010 году премьер-министр Эрдоган, после того как в результате очередного взрыва на шахте в Зонгулдаке погибли 30 шахтеров.