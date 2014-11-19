Слуцк: 19-летний парень зарубил бабушку своей возлюбленной ради денег на спайс и выпивку

Новости Беларуси. 300 тысяч белорусских рублей, 80 долларов США, 2 золотых кольца, сережки, крестик и цепочка – во столько 19-летний парень оценил жизнь человека. И вроде не совсем чужого. Погибшая – бабушка его возлюбленной.



Александр Данильченко, начальник пресс-службы УВД Миноблисполкома:

Во вторник 11 ноября в Слуцкий РОВД обратилась 48-летняя местная жительница, которая заявила, что с 5 ноября не выходит на связь и отсутствует дома её 69-летняя мать. При проведении поисковых мероприятий сотрудники милиции в подвале пятиэтажного дома, где проживала пожилая женщина, обнаружили её тело с множественными рублеными ранами головы. В ходе дальнейших оперативно-следственных мероприятий было установлено, что 8 ноября молодой человек пришёл к пожилой женщине, обманом завлёк её в подвал дома, где несколько раз ударил по голове топором и сапёрной лопаткой, после чего запер дверь подвала на замок и поднялся в квартиру.

Совершив преступление, молодой человек отправился в Солигорск, чтобы сбыть похищенные ценности.

Вырученным средствам применение он нашел быстро. Все до копейки ушло на выпивку и спайс. Районное подразделение СК возбудило уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство).



На минувшей неделе в Борисове правоохранители изъяли более 150 тысяч доз спайса. Наркотик держали и продавали четверо молодых людей. Младшему – 19. А самому старшему – 23. По предварительной информации, дельцы организовали в Борисовском районе торговлю спайсом. Следы ведут и в Москву, где, по подозрению оперативников, задержанные наладили сеть по продаже наркотиков через страницы в социальных сетях. И это только самый свежий факт по спайсам. Кто вот кто в ответе за ребенка-наркомана, и что делать, когда в конце тоннеля гаснет свет. Непридуманная история, подробности которой вы узнаете из видео.