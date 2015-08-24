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Следствие выясняет причины гибели 10-летнего ребёнка в аквапарке Dreamland

24 августа 2015 10:24
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Новости Беларуси. Следствие выясняет причины гибели 10-летнего ребёнка в столичном аквапарке Dreamland. По предварительным данным, мальчик утонул. Один из посетителей извлек его из воды в бессознательном состоянии. «Скорая» доставила ребенка в больницу, где он, не приходя в сознание, скончался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь: 
Мальчик, прибывший из Гродненской области, гостивший у сестры, купался, в какой-то момент ему стало плохо. Он подплыл к бортику, окружающие заметили состояние ребенка, впоследствии извлекли его из воды, незамедлительно позвали инструктора. Была вызвана бригада скорой медицинской помощи, ребенок был доставлен в учреждение здравоохранения, но, не приходя в сознание, он скончался.

# происшествия # Несчастный случай # Юлия Гончарова

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