В аквапарке Dreamland утонул 10-летний мальчик, возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Трагедия в столичном парке развлечений. В субботу вечером один из посетителей заметил, что мальчику стало плохо, после чего извлек его из воды.

Ребенок был без сознания. Бригада скорой помощи доставила мальчика в больницу, где он, не приходя в сознание, скончался.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Предварительно установлено, что, находясь в аквапарке в городе Минске, мальчик, прибывший из Гродненской области, гостивший у сестры, купался и в какой-то момент ему стало плохо. Следственная группа в настоящее время проводит комплекс следственных мероприятий, в том числе проводится работа на месте происшествия в аквапарке, где ребёнку стало плохо, опрашивается медицинский персонал, бригада скорой помощи, медики, которые оказывали помощь ребёнку в больнице. Кроме того, опрашиваются очевидцы произошедшего.

Согласно предварительным данным, полученным следствием, смерть мальчика наступила в результате утопления.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.