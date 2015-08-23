СК ищет женщину, оказывавшую помощь утонувшему в аквапарке 10-летнему мальчику

Новости Беларуси. Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах гибели 10-летнего мальчика в столичном парке развлечений.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Следствие просит откликнуться свидетелей и очевидцев произошедшего и, в частности, женщину, которая проводила реанимационные мероприятия до приезда скорой помощи. Обращаться по телефонам: (017) 288-74-02, (017) 288-85-03.

Напомним, трагедия произошла накануне вечером.

Один из посетителей аквапарка заметил, что ребенку стало плохо, и немедленно извлек его из воды. 10-летний мальчик находился без сознания. Сразу же была вызвана скорая помощь. К несчастью, в больнице ребенок, не приходя в сознание, скончался.