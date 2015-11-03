Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на «Беларуськалии»

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении горных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека. На «Беларуськалии» в результате усиленного выброса метана погиб 27-летний крепильщик предприятия. Сотрудник проводил работы по укреплению горной выработки. На месте продолжает работать следственная группа. Причины произошедшего выясняются. Известно лишь, что в момент взрыва газа концентрация паров метана в воздухе составляла более 10%, при допустимой норме в 1%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:

В рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Республики Беларусь, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Проводится осмотр места происшествия, также изымается документация, регламентирующая порядок проведения конкретных видов горных работ, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе и по причине смерти мужчины.